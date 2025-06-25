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Новосибирцам напомнили о штрафах до 50 тыс рублей за отдых на природе

Жители Новосибирска могут получить штрафы за отдых на природе.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает «Парламентская газета», движение и парковка у водоемов разрешены только на специальных участках. Заезд в водоохранную зону (от 50 до 500 метров) может обойтись в 4,5 тыс. рублей.

Также власти могут ограничивать въезд в леса из-за риска пожаров. В таких случаях штрафы достигают 50 тыс. рублей. Для посещения национальных парков и заповедников нередко требуется специальное разрешение — его отсутствие грозит штрафом до 4 тыс. рублей.

Ранее «Сиб.фм» писал, что СК проверяет сход тепловоза и вагонов с углем в Новосибирской области.