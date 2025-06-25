Новосибирцам напомнили о штрафах до 50 тыс рублей за отдых на природе

Как сообщает «Парламентская газета», движение и парковка у водоемов разрешены только на специальных участках. Заезд в водоохранную зону (от 50 до 500 метров) может обойтись в 4,5 тыс. рублей.
Также власти могут ограничивать въезд в леса из-за риска пожаров. В таких случаях штрафы достигают 50 тыс. рублей. Для посещения национальных парков и заповедников нередко требуется специальное разрешение — его отсутствие грозит штрафом до 4 тыс. рублей.
Ранее «Сиб.фм» писал, что СК проверяет сход тепловоза и вагонов с углем в Новосибирской области.