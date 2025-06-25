«Сохранились тайные объекты»: в США гадают, сколько урана осталось в Иране

«Я полагаю, что иранская ядерная программа была значительно отброшена назад… До 13 июня был один ядерный Иран, а сейчас — другой. Это большая разница», — сказал он, а также отметил, что не желает «спекулировать» на тему того, на какой период мог быть «отброшен» Иран.