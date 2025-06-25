«Сохранились тайные объекты»: в США гадают, сколько урана осталось в Иране

Военные Соединённых Штатов атаковали иранские ядерные объекты. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт утверждает, что американские «отважные лётчики-истребители прекрасно выполнили свою задачу по уничтожению ядерной программы Ирана».
При этом СМИ, в том числе американские, пишут, что ядерная программа Тегерана всё ещё существует. Журналисты ссылаются на информацию, полученную от американской разведки. Более того, с подобным заявлением выступил бывший госсекретарь США Энтони Блинкен. В свою очередь глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси признал, что Иран значительно отброшен назад в развитии ядерной программы.
Левитт заявила о попытке «унизить» Трампа.
По словам Левитт, сообщения о неудаче Вашингтона являются не только попыткой «дискредитировать» пилотов, но и попыткой «унизить» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
«Эта предполагаемая “оценка” совершенно неверна и была классифицирована как “совершенно секретно”, но всё же была передана CNN анонимным неудачником низкого уровня в разведывательном сообществе. Утечка этой предполагаемой оценки является явной попыткой унизить достоинство президента Трампа и дискредитировать отважных лётчиков-истребителей, которые прекрасно выполнили задачу по уничтожению ядерной программы Ирана», — заявила пресс-секретарь Трампа, её комментарий опубликован в соцсети X*.
Американский телеканал CNN утверждает, что удары истребителей по иранским ядерным объектам не ликвидировали основные компоненты ядерной программы страны. Источники в разведке говорят, что атака лишь отбросила прогресс ядерной программы Тегерана на несколько месяцев.
В Израиле узнали о «тайных объектах» в Иране.
Американское издание The New York Times пишет, что у Тегерана остались «тайные объекты» по обогащению урана. Его источники — чиновники из Израиля — говорят, что засекреченные объекты были созданы, чтобы продолжить ядерную программу в случае атаки «на более крупные объекты».
Израильские чиновники полагают, что основная часть запасов обогащённого урана «была перемещена» до ударов.
«Уникальные» бомбы США не справились. Что говорит Блинкен?
Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен, который написал статью на эту тему для The New York Times, полагает, что удар США «затормозил ядерные амбиции» Ирана. Однако, по его словам, Тегеран способен в короткие сроки восстановить ущерб.
«Первоначальные сообщения указывают на то, что хотя ядерная инфраструктура Ирана была сильно повреждена, она не была ликвидирована», — написал Блинкен.
Он рассказал, что говорил с рядом экспертов, которые выразили сомнения в способности «противобункерных бомб» США полностью вывести из строя объекты в Иране. Блинкен уточнил, что бесполезными могли оказаться «уникальные» бомбы весом 30 тысяч фунтов.
Блинкен, занимавший пост главы внешнеполитического ведомства по президенте Джо Байдене, указал на безуспешность дипломатических усилий администрации нынешнего президента Дональда Трампа.
Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф уже отреагировал на слова Блинкена о бомбах и заявил, что на ядерный объект в иранском Фордо сбросили 12 противобункерных бомб. Он подчеркнул, что Вашингтон не сомневается в том, что этот объект ликвидирован.
«До 13 июня был один ядерный Иран, а сейчас — другой».
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Fox News выразил мнение, что Тегеран оказался значительно отброшен назад в развитии ядерной программы.
«Я полагаю, что иранская ядерная программа была значительно отброшена назад… До 13 июня был один ядерный Иран, а сейчас — другой. Это большая разница», — сказал он, а также отметил, что не желает «спекулировать» на тему того, на какой период мог быть «отброшен» Иран.
Гросси выразил надежду, что Тегеран и Вашингтон возобновят переговоры, касающиеся иранской ядерной программы.
Вэнс утверждает, что Иран больше не способен создать ядерное оружие.
Напомним, Иран и американская сторона провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана. Очередной раунд должен был состояться 15 июня.
В ночь на 13 июня израильские военные начали операцию против Ирана. Израиль обвинил Тегеран в реализации «секретной» военно-ядерной программы. В частности, целями ЦАХАЛ стали атомные объекты, командиры КСИР и учёные (физики-ядерщики). Тегеран в ответ начал свою операцию против Израиля.
Израиль и Иран обменивались ударами в течение 12 дней. В ночь на 22 июня к ударам присоединились Соединённые Штаты, атаковав иранские ядерные объекты. Авиаудары были нанесены в городах Исфахан и Натанз, а также населённом пункте Фордо. Тегеран нанёс ответный удар ракетами по американской базе Эль-Удейд, находящейся в Катаре. После этого во вторник Трамп заявил, что стороны договорились о заключении перемирия.
За несколько часов до заявления Трампа вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс рассказал, что Иран после американских ударов якобы не способен создать ядерное оружие. По утверждению Вэнса, ещё семь дней назад Тегеран якобы был «весьма близок» к этому.
«Утечка потребовалась для продолжения войны».
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о неэффективности ударов США, не исключил, что утечка доклада разведки потребовалась для продолжения войны.
«В “совершенно секретном” докладе разведки США утверждается, что ключевые компоненты иранской ядерной программы пережили бомбардировку и не пострадали. Возможно, это и так, но такие “утечки” случайными не бывают», — написал Пушков в Telegram.
Сенатор согласился со словами Левитт о том, что «утечка» является попыткой «дискредитировать» Трампа, а также его политику. Второй целью «совершенно секретного доклада» является попытка объяснить «необходимость» дальнейшей войны против Тегарана, включая удары со стороны Соединённых Штатов.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.