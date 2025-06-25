В Хабаровском крае дропперов начнут сажать на срок до шести лет

Согласно поправкам в статью 187 УК РФ, наказывать будут не только за операции с чужими картами, но и за передачу своей карты за вознаграждение. Теперь дропперам — лицам, передающим карты или счета, не являясь клиентами банка — грозит от четырёх лет принудительных работ до шести лет лишения свободы, а также крупные штрафы до 1 млн рублей.