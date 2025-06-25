В Хабаровском крае дропперов начнут сажать на срок до шести лет

Жители Хабаровского края, как и всей страны, теперь рискуют получить до шести лет колонии за участие в схемах с банковскими картами.
Президент Владимир Путин 24 июня подписал закон, усиливающий ответственность за так называемое «дропперство» — передачу платёжных средств третьим лицам для обналичивания или иных махинаций.
Согласно поправкам в статью 187 УК РФ, наказывать будут не только за операции с чужими картами, но и за передачу своей карты за вознаграждение. Теперь дропперам — лицам, передающим карты или счета, не являясь клиентами банка — грозит от четырёх лет принудительных работ до шести лет лишения свободы, а также крупные штрафы до 1 млн рублей.
За добровольную передачу карты за деньги предусмотрены более мягкие меры: штраф до 300 тысяч рублей, исправительные или обязательные работы, либо ограничение свободы до двух лет. При этом серьёзней всего накажут тех, кто проводит операции с чужими цифровыми счетами — за такие действия можно угодить в тюрьму до шести лет.
Как пояснили в Ассоциации юристов России, от ответственности можно попытаться уйти — если дроппер активно поможет следствию и назовёт организаторов схем.
Новые меры направлены на борьбу с мошенничеством и защиту банковской системы, — сообщает на сайте Официально опубликованных правовых актов.