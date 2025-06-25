Церковный праздник 25 июня 2025: приметы, традиции и запреты

25 июня православные верующие отмечают день памяти преподобного Петра Афонского — святого, известного своим подвижничеством и аскетической жизнью на горе Афон. Также в этот день почитают святого Онуфрия Великого — египетского пустынника, почитаемого как покровителя монахов и отшельников.
Традиции и обычаи 25 июня.
Молитвы о здоровье и силе духа — в этот день верующие просят у святых помощи в борьбе с искушениями, укрепления веры и исцеления от болезней.
Работа в саду и огороде — считалось, что посеянные в этот день растения дадут хороший урожай. Особое внимание уделяли лекарственным травам.
Запрет на ссоры и сквернословие — день следует провести в мире и благочестии, избегая конфликтов.
Помощь нуждающимся — по традиции, в этот день подавали милостыню и помогали бедным.
Народные приметы.
Если утро солнечное — лето будет жарким и урожайным.
Дождь на Петра Афонского — к хорошему урожаю грибов.
Сильная роса — к ясной погоде на следующий день.
Если пчелы активно летают — жди теплых дней.
Что нельзя делать 25 июня.
Нельзя лениться — праздность в этот день считалась грехом.
Запрещалось ругаться и злословить — это могло навлечь беду.
Не стоит отказывать в помощи — иначе можно навлечь на себя нужду.
Нежелательно начинать новые дела без молитвы — считалось, что без благословения они не принесут успеха.
25 июня — день духовного укрепления и труда. Проведите его в благих делах, молитве и заботе о близких.