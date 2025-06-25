В Новосибирске выставили на продажу «Буханку» за 2 миллиона рублей

В Новосибирске на продажу выставили обновлённую «Буханку» 2023 года за 2,05 миллиона рублей. Пробег у автомобиля минимальный — всего 1500 километров. Машина прошла серьёзную доработку: её окрас выполнен в стиле «Раптор», проведена полная шумоизоляция, заменены оптика и остекление, модернизирован задний мост с блокировкой и новым дифференциалом, а пол заменён на рифлёный лист. Объявление о продаже размещено на портале Drom.ru.