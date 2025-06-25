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Стала известна дата новой встречи Трампа с Зеленским

Politico: Трамп хочет встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО 25 июня.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с Владимиром Зеленским 25 июля на саммите НАТО в Гааге. Об этом сообщила американская газета Politico, ссылаясь на источник в Белом доме.

По данным издания, Трамп намерен обсудить с Зеленским текущую ситуацию. Ранее, 24 июля, американский лидер допускал возможность такой встречи, но не уточнял, состоится ли она и в каком формате. Он отметил, что, вероятно, увидится с Зеленским и поинтересуется, как обстоят дела. Также Трамп подчеркнул, что Зеленский оказался в сложной ситуации, которой можно было избежать.

На саммите НАТО в Гааге Зеленского разместили далеко от Трампа во время официальной фотосессии, сообщила американская газета Politico. Дональд Трамп занял место в центре первого ряда, рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленский оказался во втором ряду, значительно правее, рядом с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Позади него, в третьем ряду, стояли премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, а впереди — президенты Франции Эммануэль Макрон и Чехии Петр Павел.

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