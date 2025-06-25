Стала известна дата новой встречи Трампа с Зеленским

По данным издания, Трамп намерен обсудить с Зеленским текущую ситуацию. Ранее, 24 июля, американский лидер допускал возможность такой встречи, но не уточнял, состоится ли она и в каком формате. Он отметил, что, вероятно, увидится с Зеленским и поинтересуется, как обстоят дела. Также Трамп подчеркнул, что Зеленский оказался в сложной ситуации, которой можно было избежать.