Жительница Новосибирской области получила судимость за кражу 50 тысяч у свекрови

Как установил суд, инцидент произошел в октябре 2023-го в деревне Красноярка. Пожилая женщина попросила девушку помочь перевести деньги через мобильный банк для оплаты услуг гадалки. Воспользовавшись ситуацией, бывшая невестка тайно перевела деньги со счёта свекрови на свой собственный. На следующий день она сняла эти деньги и потратила.