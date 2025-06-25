Жительница Новосибирской области получила судимость за кражу 50 тысяч у свекрови

Венгеровский районный суд вынес приговор по делу о хищении денег с банковского счёта. Жительница Новосибирской области признана виновной в краже 50 тысяч рублей у своей бывшей свекрови.
Как установил суд, инцидент произошел в октябре 2023-го в деревне Красноярка. Пожилая женщина попросила девушку помочь перевести деньги через мобильный банк для оплаты услуг гадалки. Воспользовавшись ситуацией, бывшая невестка тайно перевела деньги со счёта свекрови на свой собственный. На следующий день она сняла эти деньги и потратила.
Суд приговорил её к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции НСО.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что экс-директорам новосибирского завода «Экран» не удалось изменить приговор.