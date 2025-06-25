Штормовой ветер и грозы: погода в Казахстане 25 июня

В среду, 25 июня, в Казахстане сохранится неустойчивая погода. В ряде регионов ожидаются грозы, дожди, град и шквалы, на юге страны — сильная жара до +38 градусов и пыльные бури, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казгидромета.