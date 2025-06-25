Штормовой ветер и грозы: погода в Казахстане 25 июня

Астана — переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду, днем порывы 15−18. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +20…+22.
Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3−8, днем порывы до 13 метров в секунду. Температура ночью +21…+23, днем +34…+36.
Шымкент — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура ночью +21…+23, днем +36…+38.
Актау — переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью +16…+18, днем +22…+24.
Актобе — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +13…+15, днем +25…+27.
Атырау — переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный ночью 2−7, днем 7−12 метров в секунду. Температура ночью +15…+17, днем +26…+28.
Жезказган — переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный 7−12, порывы 15−18 метров в секунду. Температура ночью +15…+17, днем +27…+29.
Караганда — переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный 7−12, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура ночью +10…+12, днем +21…+23.
Кокшетау — переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный ночью 5−10, днем 7−12 метров в секунду. Температура ночью +8…+10, днем +19…+21.
Конаев — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, порывы до 20 метров в секунду. Температура ночью +20…+22, днем +35…+37.
Костанай — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура ночью +8…+10, днем +22…+24.
Кызылорда — переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный ночью 9−14, днем 15−20, порывы до 23 метров в секунду. Температура ночью +19…+21, днем +31…+33.
Павлодар — переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +13…+15, днем +21…+23.
Петропавловск — переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура ночью +8…+10, днем +19…+21.
Семей — переменная облачность, дождь, гроза, днем возможен град. Ветер западный, северо-западный 7−12, порывы до 20 метров в секунду. Температура ночью +15…+17, днем +23…+25.
Талдыкорган — переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7−12, порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью +18…+20, днем +34…+36.
Тараз — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +19…+21, днем +34…+36.
Туркестан — переменная облачность, без осадков. Днем возможна пыльная буря. Ветер северо-западный 8−13, порывы 15−20 метров в секунду. Температура ночью +24…+26, днем +36…+38.
Уральск — переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +13…+15, днем +25…+27.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, дождь, гроза, днем возможен град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 7−12, порывы до 20 метров в секунду. Температура ночью +15…+17, днем +26…+28.