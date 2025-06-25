Во Владивостоке построят трассу к отдалённому жилому комплексу

Во Владивостоке планируют построить новую дорогу к жилому комплексу «Исторический», расположенному в районе улицы Снеговой. Маршрут пройдёт вдоль улицы Дежнёва, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Городские власти рассчитывают получить финансирование на реализацию проекта за счёт субсидий от правительства Приморья в рамках программы «Развитие транспортного комплекса». Заявка на выделение средств уже направлена в краевую администрацию.
Девелопер провёл все необходимые инженерные изыскания для участка дороги и разработал проект планировки. Документы успешно прошли согласование. Согласно проекту, будет построена двухполосная автодорога с тротуарами по обеим сторонам.
На выполнение всех работ — от подготовки проектно-сметной документации до завершения строительства — отведено около двух лет. Завершение проекта планируется к 2027 году.
Отметим, что вопрос с транспортной доступностью отдалённых ЖК поднимался ранее экспертами в области городской среды. Так, участник инициативного сообщества «Решение. Город» Владимир Остен отмечал, что новые жилые комплексы, включая ЖК «Исторический», расположенный на высокой сопке, часто оказываются плохо интегрированными в городскую инфраструктуру. Новая дорога призвана частично решить эту проблему.