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Врачи рассказали, что видит человек перед смертью

Специалисты Итальянского общества паллиативной помощи рассказали, что предшествует уходу человека из жизни, перечислив физические симптомы этого процесса, сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

По информации Medscape Medical News, понимание того, что происходит с человеком перед смертью, поможет родственникам, которые ухаживают за тяжело больными близкими.

В целом у большинства пациентов наблюдаются схожие симптомы, независимо от причины ухода из жизни.

Сначала происходит изменение в режиме сна — в этот период люди начинают спать больше обычного. Режим полностью сбивается, больной может бодрствовать в ночные часы. Также отмечаются тревожность и беспокойство. Некоторые люди осознают, что это «последние дни».

Иногда уходящие из жизни пациенты перестают узнавать близких, но при этом рассказывают о «появлении» умерших родственников. В этот момент лучше мягко расспросить о чувствах и переживаниях близкого человека, считают специалисты Итальянского общества паллиативной помощи.

На последних этапах отмечаются отстраненность от мира и отказ от еды и воды. Также перед смертью у человека может повыситься температура тела (некоторые просят прохладной воды), его бросает в пот. В ряде случаев происходит обратное — заметное снижение температуры тела, особенно рук, ног, ступней.

Дыхание перед уходом из жизни становится более поверхностным и нерегулярным. В половине случаев люди начинают «шумно дышать, с хрипами». Перечисленные изменения являются естественной частью умирания.