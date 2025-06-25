Врачи рассказали, что видит человек перед смертью

На последних этапах отмечаются отстраненность от мира и отказ от еды и воды. Также перед смертью у человека может повыситься температура тела (некоторые просят прохладной воды), его бросает в пот. В ряде случаев происходит обратное — заметное снижение температуры тела, особенно рук, ног, ступней.