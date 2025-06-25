По данным Handelsblatt, ссылающегося на закрытый документ немецкого Минфина, бюджетный дефицит Германии может достичь €144 млрд к 2029 году. Это связано с запланированными государственными инвестициями в оборону и промышленность.
«При формировании федерального бюджета на 2027 год необходимо покрыть потребность в действии в размере около €22 млрд. В 2028 и 2029 годах эта потребность составит 56 и 66 миллиардов евро соответственно», — передает издание.
Как уточняет издание, под «потребностью в действии» подразумеваются расходы, которые не покрываются доходами госбюджета. Без дополнительных источников финансирования общий дефицит способен составить €144 млрд.
Согласно информации издания, действующий коалиционный договор правительства допускает смягчение правил «долгового тормоза» — механизма, ограничивающего государственные заимствования. Однако эти послабления касаются только военных расходов, тогда как для остальных инвестиций бюджетные ограничения сохраняются в полной мере.
Накануне Украине предрекли неутешительную судьбу из-за преимущества России на передовой.