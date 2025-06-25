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Германии предрекли дефицит бюджета к 2029 году: потеряет 144 миллиарда евро

Handelsblatt: Германии грозит дефицит бюджета в 144 миллиарда евро.

Источник: Комсомольская правда

По данным Handelsblatt, ссылающегося на закрытый документ немецкого Минфина, бюджетный дефицит Германии может достичь €144 млрд к 2029 году. Это связано с запланированными государственными инвестициями в оборону и промышленность.

«При формировании федерального бюджета на 2027 год необходимо покрыть потребность в действии в размере около €22 млрд. В 2028 и 2029 годах эта потребность составит 56 и 66 миллиардов евро соответственно», — передает издание.

Как уточняет издание, под «потребностью в действии» подразумеваются расходы, которые не покрываются доходами госбюджета. Без дополнительных источников финансирования общий дефицит способен составить €144 млрд.

Согласно информации издания, действующий коалиционный договор правительства допускает смягчение правил «долгового тормоза» — механизма, ограничивающего государственные заимствования. Однако эти послабления касаются только военных расходов, тогда как для остальных инвестиций бюджетные ограничения сохраняются в полной мере.

Накануне Украине предрекли неутешительную судьбу из-за преимущества России на передовой.