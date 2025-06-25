Отдых обернулся нападением: неизвестный изрезал ножом парня в лесу во Владивостоке

По предварительным данным, потерпевший вместе с друзьями отдыхал на одном из пляжей в районе посёлка Аякс. После завершения отдыха компания направлялась к ближайшей остановке общественного транспорта. В какой-то момент молодому мужчине пришлось отойти в лесополосу вместе с незнакомцем. Спустя время он вернулся к друзьям с резаными ранами.