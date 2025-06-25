Отдых обернулся нападением: неизвестный изрезал ножом парня в лесу во Владивостоке

Полиция Владивостока выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал молодой человек. В отдел полиции № 4 Управления МВД России поступило заявление от местного жителя о причинении телесных повреждений его 23-летнему знакомому, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
По предварительным данным, потерпевший вместе с друзьями отдыхал на одном из пляжей в районе посёлка Аякс. После завершения отдыха компания направлялась к ближайшей остановке общественного транспорта. В какой-то момент молодому мужчине пришлось отойти в лесополосу вместе с незнакомцем. Спустя время он вернулся к друзьям с резаными ранами.
Сейчас пострадавший проходит лечение в медицинском учреждении. После его выписки будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить степень причинённого вреда здоровью.
Стражи порядка проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Также ведётся работа по установлению личности и местонахождения предполагаемого нападавшего. По итогам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.