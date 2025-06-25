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В Иркутской области появится система защиты авторских прав

Авторы, изобретатели и предприниматели смогут официально регистрировать свои идеи.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области планируют создать специальную цифровую платформу для защиты и коммерческого использования интеллектуальной собственности. Благодаря сотрудничеству с Российским центром оборота прав авторы, изобретатели и предприниматели смогут официально регистрировать свои идеи, патенты, музыкальные и кинопроизведения, а также дизайн-проекты, чтобы защитить их от копирования и зарабатывать на них. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Креативные и технологические проекты сегодня играют ключевую роль в экономике региона. Однако без грамотного оформления прав таким проектам сложно привлекать инвестиции и банковское финансирование. Новая система поможет решить эту проблему, — отметил губернатор Игорь Кобзев.

Помимо цифровых сервисов, программа включает образовательные курсы по интеллектуальному праву. Также рассматривается возможность запуска экспериментальной схемы кредитования под залог авторских прав. Это позволит разработчикам и творческим профессионалам получать финансирование под свои проекты.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что первый Евразийский салон изобретений «Байкальский БРИЗ» пройдет в Иркутске.