В Иркутской области появится система защиты авторских прав

В Иркутской области планируют создать специальную цифровую платформу для защиты и коммерческого использования интеллектуальной собственности. Благодаря сотрудничеству с Российским центром оборота прав авторы, изобретатели и предприниматели смогут официально регистрировать свои идеи, патенты, музыкальные и кинопроизведения, а также дизайн-проекты, чтобы защитить их от копирования и зарабатывать на них. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Креативные и технологические проекты сегодня играют ключевую роль в экономике региона. Однако без грамотного оформления прав таким проектам сложно привлекать инвестиции и банковское финансирование. Новая система поможет решить эту проблему, — отметил губернатор Игорь Кобзев.
Помимо цифровых сервисов, программа включает образовательные курсы по интеллектуальному праву. Также рассматривается возможность запуска экспериментальной схемы кредитования под залог авторских прав. Это позволит разработчикам и творческим профессионалам получать финансирование под свои проекты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что первый Евразийский салон изобретений «Байкальский БРИЗ» пройдет в Иркутске.