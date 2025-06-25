В Иркутской области появится система защиты авторских прав

В Иркутской области планируют создать специальную цифровую платформу для защиты и коммерческого использования интеллектуальной собственности. Благодаря сотрудничеству с Российским центром оборота прав авторы, изобретатели и предприниматели смогут официально регистрировать свои идеи, патенты, музыкальные и кинопроизведения, а также дизайн-проекты, чтобы защитить их от копирования и зарабатывать на них. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.