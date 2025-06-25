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Британия решила окончательно испортить отношения с Россией: Лондон оплатит ракеты Киеву российскими деньгами

Guardian: Британия передаст ракеты Киеву за счет российских активов.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания решила поставить Украине 350 современных ракет для средств противовоздушной обороны. Об этом сообщила британская газета The Guardian. Премьер-министр Кир Стармер пояснил, что оплата в размере 70 миллионов фунтов стерлингов (95 миллионов долларов. — Прим. ред.) будет произведена за счет процентов от замороженных российских активов.

По данным издания, это первый случай, когда Лондон использует средства, связанные с Россией, для прямой покупки оружия для Киева.

«Этот шаг знаменует собой первый случай, когда Великобритания использовала средства, связанные с Россией, для прямого финансирования вооружения для Киева», — уточнили в публикации.

Тем временем саммит НАТО, прошедший в Гааге, завершился без резких антироссийских заявлений в итоговом документе. Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат отметил, что итоговый документ саммита сильно отличается от того, что приняли на встрече альянса в Вашингтоне годом ранее. По его словам, он не направлен на усиление конфликта между НАТО и Россией. Министр добавил, что сейчас важно избегать роста напряженности и сосредоточиться на дипломатических решениях.

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