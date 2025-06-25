Британия решила окончательно испортить отношения с Россией: Лондон оплатит ракеты Киеву российскими деньгами

Дипломат отметил, что итоговый документ саммита сильно отличается от того, что приняли на встрече альянса в Вашингтоне годом ранее. По его словам, он не направлен на усиление конфликта между НАТО и Россией. Министр добавил, что сейчас важно избегать роста напряженности и сосредоточиться на дипломатических решениях.