Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске школьница упала с высоты в недостроенном здании

В Хабаровске организовали проверку по факту травмирования 12-летней школьницы в недостроенном здании. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Источник: РИА "Новости"

Предварительно установлено, что школьница вместе с отцом решили устроить фотосессию в недострое, с которого открывается вид на реку Амур. Объект находится в частном владении, на его территорию посторонним вход запрещен.

Во время фотографирования девочка оступилась и через дыру в полу упала с четырехметровой высоты на бетонный пол. Ребенок получил тяжелые травмы, сейчас она находится в больнице.

Сотрудники ПДН городского отдела полиции проводят проверку. В случае необходимости в отношении родных подростка примут меры профилактического реагирования. Собственнику здания направлено предписание об усилении мер контроля за проникновением посторонних на территорию здания.