В Хабаровске школьница упала с высоты в недостроенном здании

Предварительно установлено, что школьница вместе с отцом решили устроить фотосессию в недострое, с которого открывается вид на реку Амур. Объект находится в частном владении, на его территорию посторонним вход запрещен.
Во время фотографирования девочка оступилась и через дыру в полу упала с четырехметровой высоты на бетонный пол. Ребенок получил тяжелые травмы, сейчас она находится в больнице.
Сотрудники ПДН городского отдела полиции проводят проверку. В случае необходимости в отношении родных подростка примут меры профилактического реагирования. Собственнику здания направлено предписание об усилении мер контроля за проникновением посторонних на территорию здания.