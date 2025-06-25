Женщину с черной дамской сумочкой ищут во Владивостоке

74-летняя Татьяна Журавлева вышла из дома на Адмирала Кузнецова, 84, во Владивостоке в районе шести вечера и не вернулась. На ее поиски отправились родственники и волонтеры, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Согласно ориентировке, Татьяна невысокая: 162 сантиметра, худощавого телосложения. У нее седые волосы. В день пропажи надела черные куртку, лосины, полусапожки на замке и бежевую вязаную шапку. При себе была черная дамская сумочка.
Волонтеры отметили, что женщина может быть дезориентирована.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам:
8 908 987 39 19, 8 914 718 77 02 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).