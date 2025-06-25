Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщину с черной дамской сумочкой ищут во Владивостоке

Пенсионерка вышла из дома 24 июня и исчезла.

Источник: Соцсети

74-летняя Татьяна Журавлева вышла из дома на Адмирала Кузнецова, 84, во Владивостоке в районе шести вечера и не вернулась. На ее поиски отправились родственники и волонтеры, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Согласно ориентировке, Татьяна невысокая: 162 сантиметра, худощавого телосложения. У нее седые волосы. В день пропажи надела черные куртку, лосины, полусапожки на замке и бежевую вязаную шапку. При себе была черная дамская сумочка.

Волонтеры отметили, что женщина может быть дезориентирована.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам:

8 (423) 226−71−71, 102 или 112 — полиция;

8 908 987 39 19, 8 914 718 77 02 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).