Сийярто: в документе саммита НАТО нет слов об Украине в альянсе

«В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в Вашингтонской декларации в прошлом году, о том, что Украина находится на необратимом пути к НАТО», — сказал Сийярто, заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами после заседания совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.