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Сийярто: в документе саммита НАТО нет слов об Украине в альянсе

«Членство Украины» в альянсе «равносильно» третьему мировому конфликту.

Источник: Аргументы и факты

В итоговом документе саммита Североатлантического альянса в Гааге не будет сказано о «необратимом пути» Киева в НАТО, проинформировал министр иностранных дел Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что участники встречи не приняли никаких решений, касающихся поддержки украинской стороны.

«В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в Вашингтонской декларации в прошлом году, о том, что Украина находится на необратимом пути к НАТО», — сказал Сийярто, заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами после заседания совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Он отметил, что это правильно. По его словам, «членство Украины» в альянсе «равносильно» третьему мировому конфликту.

«Я думаю, что это говорит само за себя, мы это приветствуем, это правильно», — подчеркнул Сийярто.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе и ЕС несёт угрозу международной безопасности.

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