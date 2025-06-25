Сийярто: в документе саммита НАТО нет слов об Украине в альянсе

В итоговом документе саммита Североатлантического альянса в Гааге не будет сказано о «необратимом пути» Киева в НАТО, проинформировал министр иностранных дел Петер Сийярто.
Он подчеркнул, что участники встречи не приняли никаких решений, касающихся поддержки украинской стороны.
«В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в Вашингтонской декларации в прошлом году, о том, что Украина находится на необратимом пути к НАТО», — сказал Сийярто, заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами после заседания совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.
Он отметил, что это правильно. По его словам, «членство Украины» в альянсе «равносильно» третьему мировому конфликту.
«Я думаю, что это говорит само за себя, мы это приветствуем, это правильно», — подчеркнул Сийярто.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе и ЕС несёт угрозу международной безопасности.