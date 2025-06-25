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Лор-врач предупредил о серьезной опасности курения электронных сигарет

Врач Зайцев: Курение электронных сигарет серьезно поражает голосовые связки.

Источник: Комсомольская правда

Многие считают вейпы безвредной альтернативой сигаретам, но ученые доказали обратное. Исследования показали, что парение вызывает те же опасные изменения в организме, что и обычное курение. Лор-врач Владимир Зайцев рассказал KP.RU, каким последствиям может привести вредная привычка.

— Эффект не мгновенный, но он точно будет. В первую очередь воспаляется задняя стенка глотки, начинаются частые фарингиты, оказывается серьезное поражение на голосовые связки, и да, могут начаться опухоли, — пояснила медик.

Исследования показали, что эпигеном — «сигнальная система» клеток — реагирует на вейп так же, как на сигаретный дым. А значит, парильщики рискуют заработать рак легких наравне с курильщиками.

Кроме того, есть и другая опасность. Сладкий вкус и «легкий» пар заставляют людей затягиваться чаще, чем обычной сигаретой. Это усиливает вред и увеличивает дозу никотина.

Ученые также предупредили, что электронки вредят сердцу, ухудшают иммунитет, повышают риск бесплодия и делают человека уязвимым к вирусам. А пары с никотином вдыхают и окружающие, особенно страдают дети и беременные.