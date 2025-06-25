Таиланд ввел новый запрет для туристов

По ее словам, въезд в Таиланд или выезд из него будет разрешен только студентам, пациентам медицинских учреждений и лицам, которым необходимо приобрести товары первой необходимости. Хотя премьер-министр указала, что меры в первую очередь направлены на ограничение поездок в «прибыльные казино» Камбоджи, директива, по-видимому, фактически блокирует всех туристов.