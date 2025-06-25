Омичам грозят повышенные штрафы за неуведомление военкомата о переезде

24 июня Государственная дума приняла закон, ужесточающий ответственность за неуведомление военкомата о смене места жительства. За такое нарушение омичей будут штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.
Ранее действовавшая норма предусматривала штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Она касалась только тех, кто проживал в новой локации без регистрации более трех месяцев. Новые требования не связаны с датой переезда человека.
«По данным Минобороны, в 2023 году за административные правонарушения в области воинского учета к ответственности были привлечены более 47 тысяч россиян. Из них 28,7 тысячи были оштрафованы. Остальные получили предупреждения», —уточнили в пресс-службе Госдумы.
Законопроект, внесенный на рассмотрение в феврале, депутаты одобрили в двух чтениях. Новые правила вступят в силу после их подписания президентом и официальной публикации.
Ранее «КП Омск» рассказала, как преображается город в преддверии Дня молодежи.