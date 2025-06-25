Китайцы завезут в Хабаровский край чёрных пчёл ради редкого мёда из тайги

В Хабаровском крае китайские предприниматели из города Жаохэ намерены запустить производство редкого мёда из чёрных пчёл. Проект реализует компания, уже работающая в регионе — в Бикинском округе она перерабатывает лес и экспортирует продукцию в Китай.