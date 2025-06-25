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Китайцы завезут в Хабаровский край чёрных пчёл ради редкого мёда из тайги

Бизнесмены из Жаохэ планируют производить уникальный мёд в Бикине.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае китайские предприниматели из города Жаохэ намерены запустить производство редкого мёда из чёрных пчёл. Проект реализует компания, уже работающая в регионе — в Бикинском округе она перерабатывает лес и экспортирует продукцию в Китай.

Главное направление холдинга — пчеловодство. Сейчас пасеки и завод по фасовке мёда находятся на китайской стороне, однако семейная династия Цзянов планирует перевести часть производственной цепочки в Россию. Пчёлы редкой породы дают так называемый «чёрный мёд», популярный в Китае как средство традиционной медицины.

Чтобы наладить бизнес в Хабаровском крае, младший Цзян окончил МГУ и выучил русский язык. В компании обещают трудоустраивать местных жителей, а часть произведённого мёда также планируют экспортировать в Поднебесную.

По словам главы округа Олеси Положенцевой, китайское предприятие приносит бюджету до 3 млн рублей налогов и аренды ежегодно. Ранее заброшенные участки облагорожены, созданы рабочие места, налажен экспорт.

Для расширения сотрудничества власти двух стран рассматривают возможность строительства моста через Уссури — чтобы бизнес и туристы не зависели от сезонных переправ, сообщает телеканал «Вести. Хабаровск».