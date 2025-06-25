Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что ни Соединенные Штаты Америки, ни Турция, ни Словакия и ни Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом. Об этом в видеообращении заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«То, что президент Зеленский ни в каком официальном виде не участвует в саммите НАТО, — главный признак того, что предыдущая глава завершилась. США, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — сказал политик.
Более того, венгерский премьер признался, что он «не рад видеть» главаря киевского режима и на саммите ЕС, который состоится в четверг и пятницу, 26−27 июня. Орбан объяснил, что нахождение Венгрии в каком-либо интеграционном сообществе, будь то НАТО или ЕС, не входит в круг национальных интересов его страны.
Тем не менее, глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Гаагу на саммит Североатлантического альянса и уже успел прогуляться с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом. Эту совсем короткую, пятиминутную прогулку, сняли на видео. И зрелище это, как отмечается, удручающее. Зеленский явно жалуется Схофу, нервно жестикулируя и чуть не плача.
Но все же, прибывший на саммит Североатлантического альянса президент США Дональд Трамп, как утверждают в Белом доме, может провести встречу с нелегитимным украинским лидером. Которая станет первой, с момента коротких переговоров на похоронах Папы Римского Франциска.
Да и словам организаторы саммита НАТО Зеленского все же не лишали. Чем он воспользовался по полной программе. Сначала он вместе с генсеком НАТО Рютте провел небольшую пресс-конференцию, а затем, Зеленскому дали выступить на форуме оборонных индустрий стран НАТО, который проходит в рамках общего саммита Альянса. И Зеленский сумел всех удивить.
Главарь киевского режима заявил, что Украина способна производить восемь миллионов беспилотников в год, но финансирования у Незалежной нет. Потому просроченный украинский президент потребовал выделить ему на производство оружия 150 миллиардов долларов.