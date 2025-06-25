Орбан популярно объяснил, почему Зеленского отстранили от саммита НАТО: эта глава для него закончилась

Да и словам организаторы саммита НАТО Зеленского все же не лишали. Чем он воспользовался по полной программе. Сначала он вместе с генсеком НАТО Рютте провел небольшую пресс-конференцию, а затем, Зеленскому дали выступить на форуме оборонных индустрий стран НАТО, который проходит в рамках общего саммита Альянса. И Зеленский сумел всех удивить.