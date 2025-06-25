Эксперт Чуркина объяснила, кому и насколько увеличат платежи за воду

Платежи за воду увеличатся только для тех, у кого до сих пор не установлены приборы учета. Об этом сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.
По ее словам, для таких граждан платежи сейчас рассчитываются по нормам потребления, но с повышающим коэффициентом 1,5. Министерство строительства РФ предлагает поднять его до трех. Это должно сократить число тех, кому платежи по нормативам выгоднее, чем по счетчикам.
— Коснется это изменение далеко не всех граждан, так как уровень оснащенности индивидуальными приборами учета холодной воды в стране составляет 84 процента, для горячей воды — 87 процентов, — цитирует эксперта агентство «Прайм».
С 2023 года с повышающим коэффициентом три за воду платят жители Москвы, которые не установили счетчики. Уровень оснащенности счетчиками в многоквартирных столичных домах за это время увеличился до 90 процентов, добавила Чуркина.