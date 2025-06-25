Эксперт Чуркина объяснила, кому и насколько увеличат платежи за воду

По ее словам, для таких граждан платежи сейчас рассчитываются по нормам потребления, но с повышающим коэффициентом 1,5. Министерство строительства РФ предлагает поднять его до трех. Это должно сократить число тех, кому платежи по нормативам выгоднее, чем по счетчикам.