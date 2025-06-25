В Иркутской области юные таланты могут получить губернаторскую премию

— Кроме того, с этого года вводятся дополнительные премии для победителей олимпиад. 20 тысяч рублей можно получить за высокие результаты в региональном этапе ВсОШ, 30 тысяч вручат призерам всероссийского финала, а 40 тысяч — победителям финала. При этом педагоги, подготовившие ребят, получат такую же сумму за каждого успешного ученика. Документы на эту премию нужно подать в центр «Персей» до 15 июля, — напомнили в пресс-службе правительства.