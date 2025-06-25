В Иркутской области юные таланты могут получить губернаторскую премию

В Иркутской области стартовал прием заявок на конкурс для одаренных школьников 14−18 лет. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, тридцать победителей, проявивших выдающиеся способности в науке, творчестве, спорте или технических дисциплинах, получат премию губернатора в размере 25 тысяч рублей.
Для участия необходимо предоставить документы, подтверждающие достижения за период с июня 2024 по май 2025 года. Это могут быть дипломы, грамоты, публикации в средствах массовой информации или другие доказательства успехов. Заявки принимаются до 3 июля 2025 года.
— Кроме того, с этого года вводятся дополнительные премии для победителей олимпиад. 20 тысяч рублей можно получить за высокие результаты в региональном этапе ВсОШ, 30 тысяч вручат призерам всероссийского финала, а 40 тысяч — победителям финала. При этом педагоги, подготовившие ребят, получат такую же сумму за каждого успешного ученика. Документы на эту премию нужно подать в центр «Персей» до 15 июля, — напомнили в пресс-службе правительства.
Как подчеркнул министр образования Максим Парфенов, эти меры поддержки помогают раскрывать потенциал молодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в школы Приангарья поступит около 190 тысяч новых учебников по истории.