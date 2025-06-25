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Улица Карла Маркса изменится

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мэрия Красноярска начала поиск специалистов для разработки проекта благоустройства улицы Карла Маркса. Работы коснутся участка от улицы Вокзальной до улицы Белинского.

Источник: 2GIS

Проектным организациям предстоит разработать концепции, провести расчёты и подготовить документацию по обновлению улицы Карла Маркса. Привести к стандартам современного города предстоит 3,8 км дороги.

Планируется капитально отремонтировать основную городскую магистраль, оборудовать пешеходные зоны, провести озеленение. Прогулочные площадки должны быть удобны и для маломобильных горожан.

Провода и контактные линии предстоит убрать под землю, ограждения, остановки и другие элементы благоустройства приведут к единому стилю.

Напомним, в городе ведутся проектные работы для дальнейшего формирования нового облика пяти городских магистралей: 9 Мая, Тотмина, Высотной, Годенко и пр. им. газеты «Красноярский рабочий».