Улица Карла Маркса изменится

Проектным организациям предстоит разработать концепции, провести расчёты и подготовить документацию по обновлению улицы Карла Маркса. Привести к стандартам современного города предстоит 3,8 км дороги.
Планируется капитально отремонтировать основную городскую магистраль, оборудовать пешеходные зоны, провести озеленение. Прогулочные площадки должны быть удобны и для маломобильных горожан.
Провода и контактные линии предстоит убрать под землю, ограждения, остановки и другие элементы благоустройства приведут к единому стилю.
Напомним, в городе ведутся проектные работы для дальнейшего формирования нового облика пяти городских магистралей: 9 Мая, Тотмина, Высотной, Годенко и пр. им. газеты «Красноярский рабочий».