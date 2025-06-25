Centrum Air запустила новый международный рейс из Владивостока в Самарканд

В понедельник, 23 июня, в международном аэропорту Владивосток состоялось торжественное открытие нового прямого рейса в Самарканд. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. Впервые в истории приморского аэропорта был запущен регулярный маршрут, соединяющий край с одним из крупнейших городов Узбекистана.
На перроне воздушное судно авиакомпании Centrum Air встретили по авиационной традиции водной аркой. В зоне регистрации международных рейсов стойки были украшены воздушными шарами, а для первых пассажиров организаторы подготовили национальные угощения, включая узбекский плов и восточные сласти.
В церемонии открытия приняли участие представители администрации Приморского края, генеральное консульство Узбекистана во Владивостоке, руководство аэропорта и представители авиакомпании. Почётные гости выразили уверенность в развитии долгосрочного сотрудничества между регионами и перерезали символическую красную ленту, обозначив начало работы нового направления.
На маршруте Владивосток — Самарканд используется воздушное судно Airbus 320. Перелёты планируют выполнять один раз в неделю по понедельникам. Время прибытия в аэропорт Владивосток в 12:45, а вылет в обратном направлении в 14:45 по местному времени. Продолжительность полёта составляет примерно семь часов.
Директор аэропорта по авиационной коммерции Александр Бобров отметил, что открытие этого рейса расширяет маршрутную сеть аэропорта и предоставляет жителям Приморья новые возможности для путешествий, а также способствует развитию туристических и деловых связей между регионами.