Centrum Air запустила новый международный рейс из Владивостока в Самарканд

На маршруте Владивосток — Самарканд используется воздушное судно Airbus 320. Перелёты планируют выполнять один раз в неделю по понедельникам. Время прибытия в аэропорт Владивосток в 12:45, а вылет в обратном направлении в 14:45 по местному времени. Продолжительность полёта составляет примерно семь часов.