Пожилым россиянам назвали опасное для печени количество молока

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью «Газете.Ru» предупредила, что чрезмерное потребление молока может увеличить риск развития рака печени у людей старше 60 лет.
По её словам, современные исследования показывают: употребление более трёх с половиной стаканов молока в неделю, особенно жирного (с жирностью свыше 3,6%), связано с повышением риска заболевания печени у лиц старше 61,5 года. Это означает, что молоко не всегда полезно, несмотря на рекомендации пить около 500 мл в неделю. Для снижения рисков стоит рассмотреть отказ от этого напитка.
Дианова советует делать это постепенно. Она рекомендует начать с уменьшения количества молока в рационе — например, заменить коровье молоко на растительные альтернативы утром или в кофе. Также можно постепенно сокращать добавление молока в каши, йогурты и другие блюда. В качестве заменителей подходят соевое, миндальное, овсяное или рисовое молоко без сахара. Их можно использовать в смузи, выпечке и десертах, а для дополнительного кальция и полезных жиров — ореховые пасты или семена чиа.
«Постепенный переход на растительные напитки поможет сохранить здоровье и разнообразить рацион», — отметила врач.
Также врач предупредила россиян об опасности случайных перекусов.