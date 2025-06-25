Пожилым россиянам назвали опасное для печени количество молока

Дианова советует делать это постепенно. Она рекомендует начать с уменьшения количества молока в рационе — например, заменить коровье молоко на растительные альтернативы утром или в кофе. Также можно постепенно сокращать добавление молока в каши, йогурты и другие блюда. В качестве заменителей подходят соевое, миндальное, овсяное или рисовое молоко без сахара. Их можно использовать в смузи, выпечке и десертах, а для дополнительного кальция и полезных жиров — ореховые пасты или семена чиа.