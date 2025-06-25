Группа «PIZZA» получила именную звезду на омской аллее пожеланий

«На звездной плите группы можно увидеть строки одной из самых популярных песен: “Простое счастье близко, ты только приглядись!”. Эти слова стали и музыкальным девизом, и напоминанием о том, что счастье стоит замечать. Установка звезды на аллее — это не просто дань уважения талантливым артистам, но и возможность для молодого поколения вдохновиться их творчеством», — говорится в сообщении.