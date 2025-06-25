Группа «PIZZA» получила именную звезду на омской аллее пожеланий

Музыкальная группа «PIZZA» установила именную звезду на аллее пожеланий для будущих поколений на Зеленом острове в Омске. Памятное событие произошло 21 июня 2025 года после концерта в рамках фестиваля «Лето “Вокруг света”. Подробностями поделились в пресс-службе территории зоны отдыха.
Фото: Лилия Ворокосова / пресс-служба городской территории зоны отдыха «Зеленый остров».
«На звездной плите группы можно увидеть строки одной из самых популярных песен: “Простое счастье близко, ты только приглядись!”. Эти слова стали и музыкальным девизом, и напоминанием о том, что счастье стоит замечать. Установка звезды на аллее — это не просто дань уважения талантливым артистам, но и возможность для молодого поколения вдохновиться их творчеством», — говорится в сообщении.
Фото: Лилия Ворокосова / пресс-служба городской территории зоны отдыха «Зеленый остров».
Напомним, местные жители и гости города могут оставлять на аллее пожеланий послания потомкам. Каждая звезда здесь служит источником вдохновения. Проект реализуется в рамках национальной программы «Туризм и гостеприимство».
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