Омбудсмен ЛНР рассказала об обращениях к ней по поиску пропавших

«Луганская Народная Республика имеет свою специфику. Это, безусловно, та вооруженная агрессия, которую Украина развязала против нас еще в 2014 году, соответственно, ее последствия — страшные результаты боевых действий — дают о себе знать. И сейчас еще, к сожалению, по нашей земле идет страшная поступь войны и, конечно же, специфика работы уполномоченных по правам человека на этой территории, она как раз вот обусловлена именно этим. Из, условно говоря, пяти тысяч обращений, которые мы получили в 2024 году, четыре (тысячи — ред.) из них — обращения по поводу поиска без вести пропавших военнослужащих», — рассказала Сорока.