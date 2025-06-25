В Красноярске создали чат-бот для жалоб на «синих» водителей

Сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края презентовали новый чат-бот «Синяя линия», куда оперативно можно будет сообщить о нетрезвых водителях. В боте включена функция отслеживания передвижения заявителя, если он преследует нарушителя.
Только за минувшие выходные инспекторы поймали в Красноярске 22 пьяных водителя и пресекли три факта повторного управления в состоянии опьянения.
«Любителям выпить за рулем грозит штраф 45 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения водителям грозит уже уголовная ответственность», — напоминают сотрудники ГИБДД.
Также в городе действует телефон «Синяя линия» 263−10−19, куда можно сообщать об опасном водителе на дороге.