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В Красноярске создали чат-бот для жалоб на «синих» водителей

Любителям выпить за рулем грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав.

Источник: Госавтоинспекция Красноярского края

Сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края презентовали новый чат-бот «Синяя линия», куда оперативно можно будет сообщить о нетрезвых водителях. В боте включена функция отслеживания передвижения заявителя, если он преследует нарушителя.

Только за минувшие выходные инспекторы поймали в Красноярске 22 пьяных водителя и пресекли три факта повторного управления в состоянии опьянения.

«Любителям выпить за рулем грозит штраф 45 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения водителям грозит уже уголовная ответственность», — напоминают сотрудники ГИБДД.

Также в городе действует телефон «Синяя линия» 263−10−19, куда можно сообщать об опасном водителе на дороге.