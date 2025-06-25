Рютте в переписке с Трампом пообещал Европе большие расходы: «Заплатит по-крупному»

Президент США Дональд Трамп опубликовал переписку с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где последний хвалил жесткую позицию американского руководства по иранскому вопросу. В сообщениях он также намекнул на серьезные расходы, ожидающие европейских союзников.
Трамп обнародовал в соцсети фрагмент переписки, где Рютте охарактеризовал американские меры в отношении Ирана как «необычайные», подчеркивая: ни одна другая страна не решилась бы на подобный шаг.
«Это было непросто, но мы добились, чтобы все они подписались на 5% [ВВП на расходы на оборону]! Дональд, вы привели нас к действительно важному моменту для Америки и Европы и всего мира. Вы достигнете того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за десятилетия. Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет ваша победа», — следует из текста сообщения.
При этом официальные представители НАТО и лично Марк Рютте подтвердили подлинность переписки, которая велась через мессенджер Signal.
Затем он сказал президенту США, что его ждет «крупный успех» в Гааге, и предупредил, что Европе придется «заплатить высокую цен». Речь шла о предстоящем саммите НАТО, где участники альянса должны подписать соглашение об увеличении военных расходов до 5% ВВП.
Напомним, что перед саммитом НАТО в Гааге 24−25 июня Рютте предложил увеличить оборонные расходы стран альянса с текущих 2% до 3,5% ВВП, а дополнительные 1,5% ВВП направить на инфраструктуру, военную промышленность и другие инвестиции в сферу безопасности. В результате общие военные расходы должны достичь 5% ВВП к 2035 году.
В течение второго срока на посту президента США Дональд Трамп не раз возвращался к теме роста оборонных бюджетов стран НАТО. Он настаивал, чтобы все участники альянса довели военные расходы до 5% ВВП и активнее участвовали в обеспечении безопасности Европы.
Накануне Рютте в рамках саммита НАТО в Гааге сообщил о новом «устрашающем» Россию предложении. Он заявил, что участникам Североатлантического альянса необходи моповысить расходы на оборону, поскольку Россия якобы может написать на них.