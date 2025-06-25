Депутат Якубовский рассказал, кому положены субсидии на оплату ЖКХ

Платежи за воду увеличатся только для тех, у кого до сих пор не установлены приборы учета, рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. По ее словам, для таких граждан платежи сейчас рассчитываются по нормам потребления, но с повышающим коэффициентом 1,5. Министерство строительства России предлагает поднять его до трех.