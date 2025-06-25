Депутат Якубовский рассказал, кому положены субсидии на оплату ЖКХ

Член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что у некоторых граждан имеется право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ.
По его словам, субсидия на оплату ЖКХ положена россиянам, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи. Среди них пенсионеры, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды и семьи участников спецоперации.
Льготу могут получить как собственники жилья, так и наниматели по договорам соцнайма.
— Размер субсидии рассчитывается как разница между фактическими расходами и допустимой долей, исходя из доходов и регионального норматива, — рассказал парламентарий РИА Новости.
Якубовский уточнил, что получить субсидию можно, подав заявление через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение соцзащиты населения по месту жительства.
Платежи за воду увеличатся только для тех, у кого до сих пор не установлены приборы учета, рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. По ее словам, для таких граждан платежи сейчас рассчитываются по нормам потребления, но с повышающим коэффициентом 1,5. Министерство строительства России предлагает поднять его до трех.