Twitch может полностью уйти из России: что это за платформа и зачем она нужна

Для просмотра стримов достаточно устройства с доступом в интернет (компьютер, смартфон, планшет или телевизор) и посещения сайта или приложения Twitch. Регистрация не обязательна для просмотра, но нужна для участия в чате, создания канала или подписки на стримеров. Зрители могут смотреть трансляции в реальном времени или архивные видео, общаясь со стримером и другими пользователями через чат. Стримеры создают каналы, транслируя игровой процесс, музыку, киберспорт или IRL-контент. Минимальный возраст для использования — 13 лет, но пользователи до 18 лет должны быть под родительским контролем. Apple App Store присвоил приложению рейтинг 17+, а Google Play Store — для подростков.