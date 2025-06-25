Twitch может полностью уйти из России: что это за платформа и зачем она нужна

Twitch ввел дополнительные ограничения для зрителей и стримеров из РФ.
Стриминговая платформа Twitch, популярная среди геймеров и блогеров, может официально прекратить работу в России. IT-обозреватель Сергей Поморцев сообщил, что сервис следует сценарию, аналогичному уходу из Южной Кореи в феврале 2024 года, из-за новых ограничений для российских пользователей. Что из себя представляет данная платформа, для чего она нужна и почему так популярна — в материале URA.RU.
Что такое Twitch.
Twitch — это глобальная платформа для прямых трансляций, запущенная в 2011 году как ответвление justin.tv. Изначально ориентированная на геймеров, она быстро расширила горизонты, включив музыкальные концерты, образовательные мастер-классы, ток-шоу и даже трансляции повседневной жизни. В отличие от YouTube, где контент загружается заранее, Twitch предлагает только прямые эфиры. По данным TwitchTracker, ежедневно платформу посещают около 2,5 млн человек, а в 2023 году на ней проводилось свыше 8 млн стримов ежемесячно.
Причины возможного ухода из России.
Пользователи часто сообщают о сбоях в работе TwitchФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Недавно Twitch ограничил доступ российских пользователей к трансляциям в высоком разрешении (1080p и 1440p). Представители платформы объяснили это снижением коммерческой целесообразности поддержки региона. Аналитики связывают решение с экономическими сложностями, включая ограничения на международные платежи из-за отключения российских банков от системы SWIFT. Подобная ситуация ранее привела к прекращению работы Twitch в Южной Корее в феврале 2024 года. Сергей Поморцев в беседе с «Известиями» предположил, что текущие ограничения могут быть подготовкой к полному уходу. Дополнительное давление создают ужесточение модерации контента и блокировки каналов, связанные с нарушением правил платформы.
История развития Twitch.
Twitch начался в 2007 году с justin.tv, где Джастин Кан транслировал свою жизнь в режиме реального времени. В 2011 году платформа переключилась на игровые стримы, а в 2014 году была приобретена Amazon за 970 млн долларов. Интеграция с Amazon Prime расширила возможности монетизации, а добавление чатов и подписок усилило взаимодействие с аудиторией. Twitch стал официальной площадкой для киберспортивных турниров, таких как World Cyber Games 2012.
Почему Twitch так популярен.
Twitch привлекает миллионы благодаря сильному игровому сообществу, где зрители могут следить за трансляциями любимых игр, таких как Minecraft, Fortnite или Rocket League, и общаться с единомышленниками через чат. Платформа также предлагает возможности для заработка: стримеры получают доход через подписки, донаты, рекламу и спонсорство, а интеграция с Amazon Prime после покупки Twitch компанией Amazon в 2014 году позволяет зарабатывать на продажах игр через стримы. Популярность добавляют обзоры новинок и ранний доступ к играм, которые стримеры показывают аудитории. Кроме того, Twitch транслирует крупные киберспортивные турниры с призовыми фондами, привлекая фанатов профессионального гейминга.
Как работает Twitch.
Twitch ограничил качество стримов в РФФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Для просмотра стримов достаточно устройства с доступом в интернет (компьютер, смартфон, планшет или телевизор) и посещения сайта или приложения Twitch. Регистрация не обязательна для просмотра, но нужна для участия в чате, создания канала или подписки на стримеров. Зрители могут смотреть трансляции в реальном времени или архивные видео, общаясь со стримером и другими пользователями через чат. Стримеры создают каналы, транслируя игровой процесс, музыку, киберспорт или IRL-контент. Минимальный возраст для использования — 13 лет, но пользователи до 18 лет должны быть под родительским контролем. Apple App Store присвоил приложению рейтинг 17+, а Google Play Store — для подростков.
Монетизация на Twitch.
Стримеры зарабатывают через подписки, донаты, биты (виртуальные подарки), рекламу и спонсорство. Подписки позволяют зрителям поддерживать канал и получать эксклюзивный контент, а стримеры могут предлагать многоуровневые тарифы. Реклама запускается во время пауз в трансляциях, но ее содержание не контролируется. В России монетизация затруднена из-за ограничений на международные платежи, поэтому многие используют сторонние сервисы для донатов. Для партнерской программы требуется минимум 50 подписчиков и 8 часов трансляций.
Модерация и необычные трансляции.
Twitch строго модерирует контент, выдавая блокировки за нарушения правил, включая провокационные материалы или несоответствующие высказывания. Платформа сталкивается с необычными трансляциями, которые иногда нарушают политику и приводят к запретам. Жесткая цензура вызывает споры среди пользователей, так как ограничения могут затрагивать даже мелкие нарушения, усложняя работу стримеров.