В Черемхово завершатся строительство домов для переселенцев из аварийного жилья

В Черемхово подходит к концу строительство двух девятиэтажных жилых блок-секций, возводимых в рамках федеральной программы переселения из ветхого жилья. Эти современные дома общей площадью пять тысяч квадратных метров построены, а рамках проекта «Инфраструктура для жизни» при бюджетном финансировании в 470 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, уже летом 2025 года 90 семей (172 человека) смогут переехать в новые квартиры после ввода зданий в эксплуатацию.