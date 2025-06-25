В Черемхово завершатся строительство домов для переселенцев из аварийного жилья

В Черемхово подходит к концу строительство двух девятиэтажных жилых блок-секций, возводимых в рамках федеральной программы переселения из ветхого жилья. Эти современные дома общей площадью пять тысяч квадратных метров построены, а рамках проекта «Инфраструктура для жизни» при бюджетном финансировании в 470 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, уже летом 2025 года 90 семей (172 человека) смогут переехать в новые квартиры после ввода зданий в эксплуатацию.
— Новые дома — современные и комфортные, именно таким и должно быть жилье. Отрадно, что благодаря нацпроекту мы можем реализовать программу по переселению, чтобы как можно больше людей жили в таких условиях, — отметил губернатор Игорь Кобзев.
Всего в Черемхово по программе расселения планируется обеспечить жильем 664 семьи из аварийных домов общей площадью 34,15 тыс. квадратных метров. На эти цели выделено 2,7 миллиарда рублей, преимущественно из федерального бюджета. Пока новые квартиры уже получили 617 семей.
Завершающим этапом станет сдача в 2025 году еще одного жилого дома на 47 семей — сейчас его готовность оценивается в 59%. После этого программа переселения в Черемхово будет полностью выполнена.
В масштабах всего региона благодаря этой программе уже построено 85,7 тыс. квадратных метров нового жилья, что позволило улучшить условия жизни для 1890 семей, ранее находившихся в аварийных домах.
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