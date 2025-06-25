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В ЦАХАЛ анонсировали военную кампанию в Газе, а перемирие с Ираном назвали временным

Генштаб Израиля: кампания против Ирана не завершена, фокус сместится на Газу.

Источник: Комсомольская правда

Израильская армия сосредоточится на продолжении боевых действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после того, как было заключено перемирие с Ираном. Но кампания против Тегерана еще не завершена. Об этом заявил глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир.

«Мы завершили важную фазу, но кампания против Ирана не закончилась», — отметил он, добавив, что новая фаза военных действий еще впереди.

Теперь же, подчеркнул Замир, фокус внимания армии Израиля опять переключается на Газу, что вернуть заложников домой и свергнуть режим ХАМАС.

Несмотря на то, что накануне и Израиль, и Иран объявили о прекращении огня, а в канцелярии Биньямина Нетаньяху заявили, что еврейское государство достигло своих целей в военной операции, действуя «в полной координации» с американским лидером Дональдом Трампом, Таль-Авив нанес удары по северу Ирана. Атака пришлась на окрестности городов Баболь и Бабольсар. Удар был нанесён по радиолокационной станции.

На это быстро отреагировал президент США Дональд Трамп, который уже праздновал в качестве главного миротворца свой дипломатический успех. Впрочем, «не понравился» главе Белого дома не сам израильский удар, а то что он был «очень сильным».

Тем не менее, в Высшем совете национальной безопасности Исламской Республики даже на фоне нарушения Израилем договоренностей, заявили, что Тегеран победил в конфликте с Израилем, вынудив своего оппонента признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию.

Иранский президент Масуд Пезешкиан, обращаясь к народу страны, отметил, в свою очередь, что Израиль заплатил ужасную цену за агрессию, направленную против Ирана, и при этом не смог достичь поставленных целей.

В этих условиях эксперты с долей скепсиса относятся к ирано-израильскому перемирию. Так, гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров уверен, что прекращение огня между Тегераном и Тель-Авивом не будет долгосрочным. Перемирие было достигнуто, скорее всего, из-за боязни американцев увязнуть в ирано-израильском конфликте. Однако Тегерану следует сохранять бдительность.

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