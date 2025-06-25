В ЦАХАЛ анонсировали военную кампанию в Газе, а перемирие с Ираном назвали временным

Несмотря на то, что накануне и Израиль, и Иран объявили о прекращении огня, а в канцелярии Биньямина Нетаньяху заявили, что еврейское государство достигло своих целей в военной операции, действуя «в полной координации» с американским лидером Дональдом Трампом, Таль-Авив нанес удары по северу Ирана. Атака пришлась на окрестности городов Баболь и Бабольсар. Удар был нанесён по радиолокационной станции.