В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по информатике и английскому языку

Вероника собирается поступать на факультет прикладного анализа данных и искусственного интеллекта. В будущем хотела бы работать программистом в крупной айти компании. К ЕГЭ она начала активно готовиться в начале 10 класса. По русскому языку выпускница тренировалась в написании сочинений, а по информатике посещала консультации в школе.
Егор рассматривает для поступления факультет прикладной математики и информатики СФУ, в будущем видит себя программистом. За максимальные сто баллов по информатике и профильной математике благодарен педагогам своей школы. За три экзамена он получил в общей сумме 294 балла.
В этом году информатику на высший балл написали 14 выпускников, и это новый рекорд, отмечает пресс-служба краевого минобразования. В 2022 году в регионе было 7 стобалльников по этому предмету, в 2023 году — два, в 2024 — три. Из 14 высших результатов — 8 у выпускников физико-математической школы СФУ.
Среди стобалльников по информатике — ученики из Красноярска, Норильска, Красноярского кадетского корпуса, Железногорска, Дивногорска и Ачинска.
Всего в экзамене по информатике приняли участие 2617 человек, 15 выпускникам до максимального результата не хватило двух баллов, на высокие баллы сдали экзамен 285 ребят.
Английский язык сдавали 1106 выпускников. Четыре человека получили 100 баллов, и это тоже лучший результат за последние три года. Три участника написали экзамен на 98 баллов, 10 выпускников — на 96 баллов. Высокие баллы получили 219 ребят.
На максимальные баллы английский язык сдали Семен Иванов из физматшколы СФУ, Елизавета Буланова из гимназии № 7 Норильска, Андрей Толпыгин из школы № 10 Красноярска и Виктория Соломина из гимназии «Универс».