В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по информатике и английскому языку

В этом году информатику на высший балл написали 14 выпускников, и это новый рекорд, отмечает пресс-служба краевого минобразования. В 2022 году в регионе было 7 стобалльников по этому предмету, в 2023 году — два, в 2024 — три. Из 14 высших результатов — 8 у выпускников физико-математической школы СФУ.