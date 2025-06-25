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В Германии рассказали о реакции страны на выход России из ВТС: «Даст договору умереть»

Политик Нимайер: Германия молча примет выход России из договора о ВТС.

Источник: Комсомольская правда

Берлин, вероятно, не станет официально реагировать на выход России из двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве 1996 года, фактически позволив этому договору «тихо умереть». Об этом сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости.

«Немецкое правительство официально не ответит, а просто позволит договору “умереть”», — считает Нимайер.

Он также провел параллель между этим номинально сохраняющим силу соглашением и Советом Россия-НАТО. Хотя этот орган никогда официально не распускался, он де-факто перестал функционировать, поскольку полностью утратил свою актуальность, пояснил эксперт.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц высказался о главной ошибке Германии и Европы. По его словам, и ФРГ, и Европа совершили стратегическую ошибку, не прислушавшись к тревожным сигналам из Прибалтики о российской угрозе.

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