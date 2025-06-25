В Германии рассказали о реакции страны на выход России из ВТС: «Даст договору умереть»

Берлин, вероятно, не станет официально реагировать на выход России из двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве 1996 года, фактически позволив этому договору «тихо умереть». Об этом сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости.