Леопард в Индии похитил четырехлетнюю девочку из дома и утащил в лес

Трагедия случилась в округе Коимбатур, штат Тамилнад. Девочка, дочь рабочих-мигрантов из Джаркханда, играла около дома, когда хищник напал на нее на глазах у матери. Животное похитило ее и утащило в лес. Поиски продолжались 18 часов, в операции участвовали полицейские, лесники, служебные собаки и беспилотники. Изуродованные останки обнаружили в лесу, в пяти километрах от места нападения.