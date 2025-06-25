Леопард в Индии похитил четырехлетнюю девочку из дома и утащил в лес

В Индии леопард утащил четырехлетнюю девочку из дома. Об этом сообщил портал NDTV.
Трагедия случилась в округе Коимбатур, штат Тамилнад. Девочка, дочь рабочих-мигрантов из Джаркханда, играла около дома, когда хищник напал на нее на глазах у матери. Животное похитило ее и утащило в лес. Поиски продолжались 18 часов, в операции участвовали полицейские, лесники, служебные собаки и беспилотники. Изуродованные останки обнаружили в лесу, в пяти километрах от места нападения.
Нападение вызвало панику среди местных жителей. Власти намерены отловить леопарда и, вероятно, отправить его в зоопарк, говорится в статье.
В мае леопард растерзал четырехлетнего ребенка в Индии. Трагедия произошла в селе Мана Кабра в округе Баджешвар, штат Уттаракханд. Мать мальчика вела своего сына к туалету на улице. Но неожиданно из ближайших кустов выбежал хищник и утащил ребенка.
В другом индийском штате Махараштра специалисты смогли отловить тигра-людоеда, который ранее убил двух человек. Последний раз хищник нападал 13 апреля — его жертвой стал 60-летний мужчина, который собирал цветы.