Царев увидел сходство в операциях СБУ и «Моссада»

Трех украинцев, которых приговорили к смертной казни в Иране за планирование диверсии на заводе по производству беспилотников, могли завербовать на Украине. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru сообщил бывший депутат украинской Верховной рады Олег Царев.
Ранее агентство Mashreghnews сообщало, что в иранском городе Исфахан задержаны три украинских разведчика. Предположительно, все они готовили диверсию на заводе по производству беспилотников.
«Если мы возьмем украинскую операцию “Паутина” и то, что Израиль сделал в начале своей операции, когда беспилотники ударили изнутри Ирана, выведя иранскую систему ПВО, мы увидим, что операция писалась, видимо, одними и теми же людьми», — сказал собеседник издания.
Царев также рассказывал aif.ru о трех украинцах, которых приговорили к смертной казни в Иране.
Иранские СМИ сообщали, что во время задержания у диверсантов были обнаружены средства связи, схемы оборонного предприятия и взрывчатка. Уточняется, что задержание произошло после нескольких недель наблюдения за группой.
По мнению журналистов Ирана, украинские диверсанты могли быть связаны с израильской разведкой «Моссад» или выполнять задания по ее поручению. Кроме того, отмечается, что иранский Верховный суд уже рассмотрел дело и вынес приговор всем троим — смертная казнь через повешение.