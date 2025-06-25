Царев увидел сходство в операциях СБУ и «Моссада»

«Если мы возьмем украинскую операцию “Паутина” и то, что Израиль сделал в начале своей операции, когда беспилотники ударили изнутри Ирана, выведя иранскую систему ПВО, мы увидим, что операция писалась, видимо, одними и теми же людьми», — сказал собеседник издания.