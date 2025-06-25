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Царев увидел сходство в операциях СБУ и «Моссада»

СМИ сообщали, что в иранском городе Исфахан задержаны три украинских разведчика.

Источник: Аргументы и факты

Трех украинцев, которых приговорили к смертной казни в Иране за планирование диверсии на заводе по производству беспилотников, могли завербовать на Украине. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru сообщил бывший депутат украинской Верховной рады Олег Царев.

Ранее агентство Mashreghnews сообщало, что в иранском городе Исфахан задержаны три украинских разведчика. Предположительно, все они готовили диверсию на заводе по производству беспилотников.

«Если мы возьмем украинскую операцию “Паутина” и то, что Израиль сделал в начале своей операции, когда беспилотники ударили изнутри Ирана, выведя иранскую систему ПВО, мы увидим, что операция писалась, видимо, одними и теми же людьми», — сказал собеседник издания.

Царев также рассказывал aif.ru о трех украинцах, которых приговорили к смертной казни в Иране.

Иранские СМИ сообщали, что во время задержания у диверсантов были обнаружены средства связи, схемы оборонного предприятия и взрывчатка. Уточняется, что задержание произошло после нескольких недель наблюдения за группой.

По мнению журналистов Ирана, украинские диверсанты могли быть связаны с израильской разведкой «Моссад» или выполнять задания по ее поручению. Кроме того, отмечается, что иранский Верховный суд уже рассмотрел дело и вынес приговор всем троим — смертная казнь через повешение.

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