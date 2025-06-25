«Европа заплатит по-крупному»: Трамп показал переписку с генсеком НАТО

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опубликовал свою личную переписку с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте, американский лидер показал скриншот сообщения Рютте в соцсети Truth Social.
В своём послании генсек НАТО пообещал, что «Европа заплатит по-крупному».
«Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под пять процентов ВВП на расходы на оборону! Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет твоя победа», — написал он Трампу, а также уточнил, что Трамп делает то, чего не удавалось добиться ни одному президенту Соединённых Штатов за последние годы.
В частности, Рютте похвалил Трампа за действия по урегулированию ситуации в ближневосточном регионе.
Генсек НАТО написал, что Трамп «подвёл» США, а также весь мир к «важному моменту».
Рютте заявил о войне альянса с РФ.
Накануне перед началом саммита НАТО в Гааге Марк Рютте заявил, что альянс находится в состоянии «производственной войны» с Российской Федерацией.
По его утверждению, «военному преимуществу» Североатлантического альянса угрожает опасность из-за «перевооружающейся» РФ.
«Нам следует объединиться, внедрять инновации и добиваться результатов. Мы должны победить в этой новой производственной войне», — призвал он.
В рамках своего выступления в ходе саммита он отметил, что европейские государства и страны Северной Америки получать возможность «выстоять перед угрозой глобального конфликта», если объединят свои усилия.
В ЕС боятся развала альянса из-за Дональда Трампа.
Союзники Соединённых Штатов на Североатлантическому альянсу перед саммитом предположили, что американский лидер Дональд Трамп может «развалить» НАТО.
В частности, об этом пишет американское издание The Hill. В материале подчёркивается, что европейские союзники США «пребывают в унынии».
«Они опасаются, что президент Трамп в порыве досады, подобной той, что охватила его во время унижения Зеленского в Овальном кабинете, может перевернуть геополитическую шахматную доску и уйти», — пишет газета.
Кроме того, автор материала напомнил о том, что Трамп намеревается «отнять» Гренландию у Дании, а также сделать Канаду 51-м американским штатом. Эти высказывания являются для Европы «оскорбительными».
При этом основное беспокойство в Европе вызывает отсутствие «реального лидера» во время «уязвимости». Трамп не может гарантировать будущее НАТО, и тем самым, как сказано в публикации, ставит под угрозу всю внешнюю политику западных государств.
По данным Bloomberg, Североатлантический альянс уже испытывает влияние ряда кризисов.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что утверждения о том, что РФ якобы намерена «напасть» на государства НАТО, являются «бредом», а также «невероятной ложью».