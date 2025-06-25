Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Европа заплатит по-крупному»: Трамп показал переписку с генсеком НАТО

Трамп опубликовал свою личную переписку с генсеком НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опубликовал свою личную переписку с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте, американский лидер показал скриншот сообщения Рютте в соцсети Truth Social.

В своём послании генсек НАТО пообещал, что «Европа заплатит по-крупному».

«Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под пять процентов ВВП на расходы на оборону! Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет твоя победа», — написал он Трампу, а также уточнил, что Трамп делает то, чего не удавалось добиться ни одному президенту Соединённых Штатов за последние годы.

В частности, Рютте похвалил Трампа за действия по урегулированию ситуации в ближневосточном регионе.

Генсек НАТО написал, что Трамп «подвёл» США, а также весь мир к «важному моменту».

Рютте заявил о войне альянса с РФ.

Накануне перед началом саммита НАТО в Гааге Марк Рютте заявил, что альянс находится в состоянии «производственной войны» с Российской Федерацией.

По его утверждению, «военному преимуществу» Североатлантического альянса угрожает опасность из-за «перевооружающейся» РФ.

«Нам следует объединиться, внедрять инновации и добиваться результатов. Мы должны победить в этой новой производственной войне», — призвал он.

В рамках своего выступления в ходе саммита он отметил, что европейские государства и страны Северной Америки получать возможность «выстоять перед угрозой глобального конфликта», если объединят свои усилия.

В ЕС боятся развала альянса из-за Дональда Трампа.

Союзники Соединённых Штатов на Североатлантическому альянсу перед саммитом предположили, что американский лидер Дональд Трамп может «развалить» НАТО.

В частности, об этом пишет американское издание The Hill. В материале подчёркивается, что европейские союзники США «пребывают в унынии».

«Они опасаются, что президент Трамп в порыве досады, подобной той, что охватила его во время унижения Зеленского в Овальном кабинете, может перевернуть геополитическую шахматную доску и уйти», — пишет газета.

Кроме того, автор материала напомнил о том, что Трамп намеревается «отнять» Гренландию у Дании, а также сделать Канаду 51-м американским штатом. Эти высказывания являются для Европы «оскорбительными».

При этом основное беспокойство в Европе вызывает отсутствие «реального лидера» во время «уязвимости». Трамп не может гарантировать будущее НАТО, и тем самым, как сказано в публикации, ставит под угрозу всю внешнюю политику западных государств.

По данным Bloomberg, Североатлантический альянс уже испытывает влияние ряда кризисов.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что утверждения о том, что РФ якобы намерена «напасть» на государства НАТО, являются «бредом», а также «невероятной ложью».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше