«Европа заплатит по-крупному»: Трамп показал переписку с генсеком НАТО

«Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под пять процентов ВВП на расходы на оборону! Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет твоя победа», — написал он Трампу, а также уточнил, что Трамп делает то, чего не удавалось добиться ни одному президенту Соединённых Штатов за последние годы.