СКР проверит чиновников из-за дома с целлофановой крышей под Челябинском

Более десяти лет назад в здании 1973 года постройки при установке спутниковых антенн была повреждена кровля. При этом до сих пор ремонтные работы не проведены. Во время дождей квартиры затапливает, электропроводка находится в неисправном состоянии. Многочисленные обращения жильцов в компетентные органы результатов не принесли.