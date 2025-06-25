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СКР проверит чиновников из-за дома с целлофановой крышей под Челябинском

Председатель Следственного комитета России велел проверить чиновников и коммунальщиков из-за дома с целлофановой крышей в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет про дом 7 по улице Пятилетки в Еманжелинске.

Более десяти лет назад в здании 1973 года постройки при установке спутниковых антенн была повреждена кровля. При этом до сих пор ремонтные работы не проведены. Во время дождей квартиры затапливает, электропроводка находится в неисправном состоянии. Многочисленные обращения жильцов в компетентные органы результатов не принесли.

После огласки местные следователи организовали процессуальную проверку.

Глава СКР поручил руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в ведомстве.

«Дом убыточный. Управляющая компания не хочет заниматься ремонтом крыши. Половина квартир здесь муниципальные. Администрация Еманжелинского района “помогла” людям целлофаном: постелили на крыше в два слоя. Ситуация не изменилась», — отмечалось в комментарии к видео.