СКР проверит чиновников из-за дома с целлофановой крышей под Челябинском

Речь идет про дом 7 по улице Пятилетки в Еманжелинске.
Более десяти лет назад в здании 1973 года постройки при установке спутниковых антенн была повреждена кровля. При этом до сих пор ремонтные работы не проведены. Во время дождей квартиры затапливает, электропроводка находится в неисправном состоянии. Многочисленные обращения жильцов в компетентные органы результатов не принесли.
После огласки местные следователи организовали процессуальную проверку.
Глава СКР поручил руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.
«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в ведомстве.
«Дом убыточный. Управляющая компания не хочет заниматься ремонтом крыши. Половина квартир здесь муниципальные. Администрация Еманжелинского района “помогла” людям целлофаном: постелили на крыше в два слоя. Ситуация не изменилась», — отмечалось в комментарии к видео.