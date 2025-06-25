Онколог Черемушкин призвал россиян старше 40 лет ежегодно делать эндоскопию

«Любому здоровому человеку после 40−45 нужно проходить эндоскопическое исследование, чтобы оценить состояние слизистой, посмотреть, есть ли проблемы хронические, воспалительные, дисплазия, то есть переходные изменения слизистой от здоровой к опухолевой трансформации», — сказал врач.