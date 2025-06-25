Онколог Черемушкин призвал россиян старше 40 лет ежегодно делать эндоскопию

Людям старше 40 лет следует ежегодно проходить эндоскопическое исследование с целью раннего выявления заболеваний и онкологии. Об этом aif.ru заявил онколог Евгений Черемушкин.
«Любому здоровому человеку после 40−45 нужно проходить эндоскопическое исследование, чтобы оценить состояние слизистой, посмотреть, есть ли проблемы хронические, воспалительные, дисплазия, то есть переходные изменения слизистой от здоровой к опухолевой трансформации», — сказал врач.
Онколог добавил, что бороться с новообразованиями на последних стадиях развития хоть и возможно, но сложно.
«Полагаться на это не стоит. Лучше делать (исследования — ред.) пораньше», — отметил Черемушкин.
Ранее врач Черемушкин назвал симптомы рака ободочной кишки, как у умершего 33-летнего участника КВН Александра Блинникова.