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Онколог Черемушкин призвал россиян старше 40 лет ежегодно делать эндоскопию

Ежегодное исследование поможет выявить онкологию на ранних стадиях, отметил врач.

Источник: Аргументы и факты

Людям старше 40 лет следует ежегодно проходить эндоскопическое исследование с целью раннего выявления заболеваний и онкологии. Об этом aif.ru заявил онколог Евгений Черемушкин.

«Любому здоровому человеку после 40−45 нужно проходить эндоскопическое исследование, чтобы оценить состояние слизистой, посмотреть, есть ли проблемы хронические, воспалительные, дисплазия, то есть переходные изменения слизистой от здоровой к опухолевой трансформации», — сказал врач.

Онколог добавил, что бороться с новообразованиями на последних стадиях развития хоть и возможно, но сложно.

«Полагаться на это не стоит. Лучше делать (исследования — ред.) пораньше», — отметил Черемушкин.

Ранее врач Черемушкин назвал симптомы рака ободочной кишки, как у умершего 33-летнего участника КВН Александра Блинникова.