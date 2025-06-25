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У Израиля обострилась серьезная проблема: ЦАХАЛ может остаться без некоторых видов оружия

NBC: У Израиля заканчиваются некоторые виды ключевого вооружения и боеприпасы.

Источник: Комсомольская правда

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) испытывает острую нехватку важных видов вооружения, включая боеприпасы. Об этом сообщил американский телеканал NBC, ссылаясь на неназванных чиновников из США.

По их словам, дефицит оружия у Израиля возник в условиях, когда президент США Дональд Трамп стремится поддерживать шаткое перемирие между Тель-Авивом и Тегераном.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня, когда ЦАХАЛ начал военную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в разработке секретной ядерной программы. Израильские силы атаковали иранские ядерные объекты, авиабазы, а также ликвидировали высокопоставленных военных и ученых. Иран категорически отверг эти обвинения и ответил серией контрударов.

В течение 12 дней стороны обменивались ударами. К конфликту присоединились США, которые в ночь на 22 июня нанесли разовый удар по иранским ядерным объектам. В ответ Тегеран вечером 23 июня атаковал ракетами американскую базу Эль-Удейд в Катаре. При этом иранские власти заявили, что не намерены дальше нагнетать ситуацию.

Позже газета Washington Post сообщила, ссылаясь на источник в Белом доме, что Дональд Трамп в телефонном разговоре уведомил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о решении США прекратить военную поддержку Израиля в противостоянии с Ираном. По словам чиновника, Вашингтон больше не будет использовать свои вооруженные силы для помощи Тель-Авиву.

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