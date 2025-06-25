У Израиля обострилась серьезная проблема: ЦАХАЛ может остаться без некоторых видов оружия

Позже газета Washington Post сообщила, ссылаясь на источник в Белом доме, что Дональд Трамп в телефонном разговоре уведомил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о решении США прекратить военную поддержку Израиля в противостоянии с Ираном. По словам чиновника, Вашингтон больше не будет использовать свои вооруженные силы для помощи Тель-Авиву.