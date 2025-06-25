Денис Тихонов покинул красноярский футбольный клуб «Енисей»

У красноярского футбольного клуба «Енисей» закончился контракт с Денисом Тихоновым — он возвращается из аренды в московскую «Родину». Об этом сообщили социальные сети команды.
Спортсмен выступал за «Енисей» в сезонах 2023/24 и 2024/25. В последнем он сыграл в 16 матчах, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
«Денис, благодарим тебя за проделанную работу! Желаем удачного продолжения карьеры и красивого сезона», — пишет красноярская команда.
По итогу сезона «Енисей» занял восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.
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