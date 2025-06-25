Spiegel: Европа попыталась скрыть понижение статуса Киева на саммите НАТО

Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что Соединенные Штаты Америки, Словакия, Турция и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Также он заявил, что «не рад видеть» главу Украины на саммите Европейского союза 26 и 27 июня.