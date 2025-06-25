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Spiegel: Европа попыталась скрыть понижение статуса Киева на саммите НАТО

Делегации из европейских государств-участниц Североатлантического альяса пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите в Гааге. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel.

Делегации из европейских государств-участниц Североатлантического альяса пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите в Гааге. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel.

Европейские дипломаты пытаются скрыть понижение статуса Киева на саммите уже несколько дней. Таким образом они хотят сделать более привлекательной сделку по повышению расходов на оборону для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сказано в статье.

Украинский президент Владимир Зеленский понимает, что НАТО уделяет Киеву все меньше времени. Он также стремится напомнить о «своей проблеме», отметили авторы публикации.

— Глава Украины хочет еще раз попытаться убедить Трампа пойти на ужесточение санкций против России, — говорится в материале, передает РИА Новости.

В итоговом документе саммита НАТО в Гааге не будет слов о «необратимом пути» Украины в блок, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, «членство Украины в альянсе было бы равносильно третьей мировой войне».

Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что Соединенные Штаты Америки, Словакия, Турция и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Также он заявил, что «не рад видеть» главу Украины на саммите Европейского союза 26 и 27 июня.

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