Энергетики приступили к проектированию электроснабжения аэропорта «Омск-Федоровка»

Стороны согласовали в Москве инвестиционную программу развития энергосистемы региона. В 2025 году на эти цели будет выделено 1,6 млрд рублей. В списке первостепенных задач — технологическое присоединение к электроснабжению нового аэропортового комплекса «Омск-Федоровка», строительство которого начнется в 2026-м. Среди приоритетов также — модернизация подстанции 500 кВ «Иртышская», обеспечивающей энергоснабжение юго-востока региона и связь с Казахстаном.