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Энергетики приступили к проектированию электроснабжения аэропорта «Омск-Федоровка»

В модернизацию энергосистемы Омской области «Россети» инвестируют 1,6 млрд рублей.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Омской области

Планы по электроснабжению нового аэропорта «Омск-Федоровка» и других важных инфраструктурных объектов обсудили гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин и губернатор Виталий Хоценко. Об этом сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей компании 24 июня.

Стороны согласовали в Москве инвестиционную программу развития энергосистемы региона. В 2025 году на эти цели будет выделено 1,6 млрд рублей. В списке первостепенных задач — технологическое присоединение к электроснабжению нового аэропортового комплекса «Омск-Федоровка», строительство которого начнется в 2026-м. Среди приоритетов также — модернизация подстанции 500 кВ «Иртышская», обеспечивающей энергоснабжение юго-востока региона и связь с Казахстаном.

«Будет внедрено современное российское оборудование, позволяющее повысить надежность самого энергообъекта и всей системообразующей сети», — уточнил Андрей Рюмин.

Запланирован ремонт пяти тысяч км ЛЭП, шести трансформаторов и расчистка 1,8 тысячи га трасс. На подготовку к отопительному сезону направят более 1,5 млрд рублей.

Параллельно ведется развитие интеллектуальных систем учета электроэнергии.

Ранее «КП Омск» сообщила, что еще одна попытка продать имущество местного пассажирского предприятия № 8 не увенчалась успехом.