«Насмешка над экономическими реалиями»: в ГД потребовали поднять стипендию в вузах до прожиточного минимума

Из-за подработок страдает качество учебы студентов, заявил Ярослав Нилов.
Стипендию в вузах повысить до прожиточного минимума — такой законопроект вводится в Госдуму. По словам одного из авторов и инициаторов, Ярослава Нилова, данный законопроект поможет студентам тратить больше времени на учебу, а не на подработки, в попытках заработать на еду.
«Базовая стипендия в российских вузах сегодня по-прежнему воспринимается как насмешка над экономическими реалиями. Считаем, что прожиточный минимум, установленный на федеральном уровне — та нижняя планка размера стипендии, на которую уже сегодня вправе рассчитывать студенты», — заявил депутат. Об этом говорится в пояснительной записке, которая есть в распоряжении URA.RU.
По словам Ярослава Нилова, из-за подработок страдает качество учебы. Исходя из этого, в вузах учат работать не по профессии, чтобы «заполнить кадровый вакуум в экономике», а работать курьером, официантом, грузчиком и разнорабочим. В связи с этим и предлагается повысить стипендию студентам.
Нилов также отметил, что идея повысить стипендию до прожиточного минимума рекомендовалась еще в феврале 2024 года. Но эта инициатива так и не вышла за пределы рекомендаций. Ранее в Госдуме также предлагали повысить стипендии до уровня МРОТ. Но и этот законопроект принят не был.