«Насмешка над экономическими реалиями»: в ГД потребовали поднять стипендию в вузах до прожиточного минимума

Нилов также отметил, что идея повысить стипендию до прожиточного минимума рекомендовалась еще в феврале 2024 года. Но эта инициатива так и не вышла за пределы рекомендаций. Ранее в Госдуме также предлагали повысить стипендии до уровня МРОТ. Но и этот законопроект принят не был.