Песков: контакты Путина с Вучичем в ближайшее время не планируются

Новые контакты президента Российской Федерации Владимира Путина с сербским лидером Александром Вучичем в ближайшее время не планируются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он ответил на соответствующий вопрос журналистов.
«Пока нет. Но у нас очень тесные контакты по разным каналам», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.
Ранее Вучич рассказал, что 9 мая обсуждал с Путиным сведения о поставках вооружения украинской стороне. По его словам, сформирована совместная рабочая группа.
Напомним, сербские оборонные предприятия, несмотря на декларируемый Белградом нейтралитет, продолжали поставлять боеприпасы украинской стороне.
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