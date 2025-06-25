Царев рассказал, как спецслужбы вербуют украинок в европейских борделях

Украинок, которые уехали из страны, спецслужбы вербуют в борделях по всему миру. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал бывший депутат украинской Верховной рады Олег Царев.
Ранее агентство Mashreghnews сообщало, что в иранском городе Исфахан задержаны три украинских разведчика. Предположительно, все они готовили диверсию на заводе по производству беспилотников.
«Сейчас такая ситуация на Украине, что женщины обслуживают бордели все по всему миру, потому что их лишили Родины. Украинцы пополнили ряды преступности, украинские этнические банды, которые также по всему миру есть. Их вытолкали из страны, лишили привычного места жительства, работы. Они вынуждены идти на такие способы зарабатывания денег. То есть нормальный человек, у которого все нормально в жизни — работа, семья, дом — поедет ли в Иран, где смертная казнь за такие правонарушения — устройство диверсий — нет, конечно. То есть надо было подвести, создать такие условия, чтобы люди были готовы бросить все и рисковать всем», — сказал собеседник издания.
Царев также рассказывал aif.ru о трех украинцах, которых приговорили к смертной казни в Иране.
Иранские СМИ сообщали, что во время задержания у диверсантов были обнаружены средства связи, схемы оборонного предприятия и взрывчатка. Уточняется, что задержание произошло после нескольких недель наблюдения за группой.
По мнению журналистов Ирана, украинские диверсанты могли быть связаны с израильской разведкой «Моссад» или выполнять задания по ее поручению. Кроме того, отмечается, что иранский Верховный суд уже рассмотрел дело и вынес приговор всем троим — смертная казнь через повешение.