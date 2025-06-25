«Сейчас такая ситуация на Украине, что женщины обслуживают бордели все по всему миру, потому что их лишили Родины. Украинцы пополнили ряды преступности, украинские этнические банды, которые также по всему миру есть. Их вытолкали из страны, лишили привычного места жительства, работы. Они вынуждены идти на такие способы зарабатывания денег. То есть нормальный человек, у которого все нормально в жизни — работа, семья, дом — поедет ли в Иран, где смертная казнь за такие правонарушения — устройство диверсий — нет, конечно. То есть надо было подвести, создать такие условия, чтобы люди были готовы бросить все и рисковать всем», — сказал собеседник издания.