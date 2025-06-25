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В Красноярске при строительстве забора обнаружена памятная медаль Спартакиады-1986

Найден старый артефактПри возведении забора школы № 53 на улице Волжской в Красноярске была найдена памятная медаль, посвящённая VI Зимней Спартакиаде народов СССР, состоявшейся в 1986 году.

Найден старый артефакт.

При возведении забора школы № 53 на улице Волжской в Красноярске была найдена памятная медаль, посвящённая VI Зимней Спартакиаде народов СССР, состоявшейся в 1986 году. Это событие, символом которого стал соболёнок Кеша, было приурочено к XXVII съезду КПСС, сообщает главное управление образования.

Личность владельца медали и обстоятельства её утраты, вероятно, останутся неизвестными. Тем не менее, памятный знак будет передан в школьный музей, чтобы учащиеся могли ознакомиться с историей спорта.

Ранее рассказывали, что в Красноярске обнаружена стоянка людей эпохи палеолита возрастом 12 тысяч лет.