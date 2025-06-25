В Красноярске при строительстве забора обнаружена памятная медаль Спартакиады-1986

Найден старый артефакт.
При возведении забора школы № 53 на улице Волжской в Красноярске была найдена памятная медаль, посвящённая VI Зимней Спартакиаде народов СССР, состоявшейся в 1986 году. Это событие, символом которого стал соболёнок Кеша, было приурочено к XXVII съезду КПСС, сообщает главное управление образования.
Личность владельца медали и обстоятельства её утраты, вероятно, останутся неизвестными. Тем не менее, памятный знак будет передан в школьный музей, чтобы учащиеся могли ознакомиться с историей спорта.
Ранее рассказывали, что в Красноярске обнаружена стоянка людей эпохи палеолита возрастом 12 тысяч лет.