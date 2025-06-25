В Красноярске при строительстве забора обнаружена памятная медаль Спартакиады-1986

При возведении забора школы № 53 на улице Волжской в Красноярске была найдена памятная медаль, посвящённая VI Зимней Спартакиаде народов СССР, состоявшейся в 1986 году. Это событие, символом которого стал соболёнок Кеша, было приурочено к XXVII съезду КПСС, сообщает главное управление образования.